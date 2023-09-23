لافروف يعلق على تصريحات محمد بن سلمان: لا أحد يريد ظهور دول نووية جديدة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تتعامل مع تصريحات السعودية حول الأسلحة النووية الإيرانية على أنها حقيقة واضحة بأنه لا أحد في العالم يريد ظهور دول نووية جديدة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "سمعت ما قيل: إذا ظهر لدى إيران أسلحة نووية، فسنضطر نحن السعودية أيضا إلى التفكير في الأمر. وأنا أعتبر هذا بمثابة حقيقة واضحة بأنه لا أحد يريد ظهور دول نووية جديدة على هذا الكوكب".

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وتابع: "أكدت جمهورية إيران الإسلامية مرارا وتكرارا أنه ليس لديها مثل هذه النية. حتى أن زعيمهم الروحي أصدر فتوى بذلك".

وأضاف: "لذلك، ننطلق من حقيقة أنه في حال أنه لن يكون لديهم (إيران) قنبلة نووية، فإن جيران إيران لن يستسلموا لإغراء اتباع هذا المسار".

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق لقناة "فوكس نيوز" أنه "إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد لنا من حيازته بالمثل"، مشددا على أنه "لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها".

المصدر: RT