محتجون وسط لندن يطالبون بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن محتجين نظموا مظاهرة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسط العاصمة لندن، وساروا في مسيرة تطالب بعودة بلادهم إلى الاتحاد.

وعمد المحتجون إلى تشكيل صورة ما يشبه "البحر" مؤلف من اللونين الأزرق والأصفر (في إشارة لعلم الاتحاد الأوروبي) وسط لندن للمطالبة بعودة انضمام بريطانيا إلى الاتحاد. بحسب الصحيفة.

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وأشارت إلى أن حوالي 3 آلاف بريطاني يشاركون في هذه المسيرة، وسار الرتل من "بارك لين" إلى "ساحة البرلمان"، حيث خطب العديد من المتحدثين المشاركين هناك.

يُشار إلى أنه في 23 يونيو الماضي، أصبح معروفا أن نسبة 58.2% من المقيمين البريطانيين سيصوتون لصالح العودة إلى مكون الاتحاد الأوروبي.

كما كشف استطلاع للرأي أُجري في الأول من يناير الماضي أن ثلثي البريطانيين يؤيدون الاستفتاء على عودة بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد مضي عامين على انسحاب بريطانيا منه.

وقد تبنت بريطانيا قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بعد استفتاء شعبي في عام 2016، وأصبح الإجراء فعالا بحلول يناير من عام 2021.

المصدر: RT