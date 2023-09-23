 رغم المناشدات الدولية بالعفو عنه.. فيتنام تنفذ الإعدام بحق سجين متهم بالقتل والاغتصاب

نفذت محكمة فيتنامية يوم السبت حكم الإعدام بحق سجين اتهم باختطاف واغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في إقليم تانه هوا شمال البلاد.

وفي التفاصيل نفذت محكمة فيتنامية حكم الإعدام بحق المتهم المدعو، لي فان مانه، وفقا لمحاميه، رغم المطالبات الدولية بالعفو عن حياته.

وتعود أحداث هذه القضية للعام 2005 حيث وجهت لمانه اتهامات بالسرقة واغتصاب وقتل فتاة تبلغ 13 عاما في إقليم تانه هوا شمال البلاد.

ووفقا للجنة حقوقيين دولية، فإن الاعترافات التي أدلى بها المتهم وتم الاستناد إليها في المحكمة لإدانته، "انتزعتها الشرطة منه تحت التعذيب"، مشيرة إلى أن المتهم سحب اعترافاته في وقت لاحق وأكد أن "الشرطة انتزعتها منه تحت وطأة الضرب الشديد".

وقضت المحكمة العليا في هانوي بعقوبة الإعدام بحقه خلال محاكمة استئناف في 2008.

وحضت البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي وكندا والنروج وبريطانيا في فيتنام، في وقت سابق هذا الأسبوع، السلطات للرأفة بمانه والعفو عن حياته.

وقالت في بيان مشترك "نعارض بشدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، وهي عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة ولا يمكن تبريرها على الإطلاق، وندعو فيتنام إلى تعليق جميع عمليات الإعدام"، بدورها نددت منظمة العفو الدولية بتنفيذ الإعدام.

وقالت "لجنة الحقوقيين الدولية" إن إعدام مانه "انتهاك لحقه في الحياة وفي عدم التعرض للعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقال المتحدث باسم المجموعة "يتعين على فيتنام الانضمام إلى التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام".

المصدر: أ ف ب