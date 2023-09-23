أحد كبار المقربين من نتنياهو يتوقع موعد إتمام صفقة التطبيع مع السعودية (فيديو)

قال أحد كبار المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يعتقد أن اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والسعودية سيتم الانتهاء منه في غضون أشهر قليلة.

وقال وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، في تصريح لتلفزيون "بلومبيرغ"، "أعتقد بشكل شخصي أننا سنتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية في نهاية المطاف".

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وأضاف رون ديرمر "سواء كان ذلك بحلول نهاية العام أو بعد ذلك بوقت قصير، أعتقد أنه في الأشهر القليلة المقبلة يمكننا تحقيق ذلك".

وذكر وزير الشؤون الإستراتيجية أن إسرائيل تتحرك مع الولايات المتحدة بشأن كيفية تلبية مطالب الرياض والسماح لها بتخصيب اليورانيوم ضمن برنامج مدني سلمي، مع معالجة مخاوف عدم الانتشار النووي.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن المملكة تقترب كل يوم من اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وتنخرط الولايات المتحدة والمملكة وإسرائيل في مفاوضات معقدة تقدم فيها واشنطن ضمانات أمنية للرياض، وسيقوم السعوديون بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وستتخذ إسرائيل إجراءات تهدف إلى الحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إن التطبيع السعودي الإسرائيلي لا يزال "صعبا"، حيث أن العملية محفوفة بالتفاصيل بما في ذلك القضية الفلسطينية.

المصدر: "بلومبيرغ"