 "سي إن إن": شركة المعدات الانتخابية "سمارتماتيك" متورطة في فضيحة رشوة

أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن وثائق قضائية، أن شركة Smartmatic للمعدات الانتخابية متورطة في مخطط رشوة انتخابي مفترض في الفلبين.

ويشار إلى أن هذه الشركة بالذات، كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد شبكة "فوكس نيوز" والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب اتهامها بتزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020.

إقرأ المزيد

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن الوثائق المذكورة، أن وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامات بغسل الأموال إلى الرئيس السابق للجنة الانتخابات الفلبينية، أندريس باوتيستا.

ووفقا لمعلومات شبكة CNN، تم اتهام أربعة مديرين تنفيذيين من الشركات التابعة لـ Smartmatic كشركاء متعاونين معه.

وجاء في الوثائق: "يعتقد أن الضالعين في الرشوة من شركة Smartmatic... حاولوا تحويل 4 ملايين دولار إلى أندريس باوتيستا في انتهاك للقوانين الأمريكية حول غسيل الأموال".

وتؤكد الشبكة أن مجموعة من مدراء شركات Smartmatic استخدموا الأموال والعقود الزائفة لشراء ذمة باوتيستا وحاولوا التستر على أفعالهم باستخدام حسابات بريد إلكتروني مزيفة.

وكانت شركة Smartmatic، التي تم استخدام معداتها في انتخابات 2020 في مقاطعة لوس أنجلوس، قد طالبت في السابق بمبلغ 2.7 مليار دولار من فوكس نيوز وترامب في المحكمة، متهمة إياهما بالتشهير.

المصدر: نوفوستي