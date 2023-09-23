البابا فرنسيس: المهاجرون ليسوا غزاة

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المهاجرين، نافيا قيام المهاجرين بـ"غزو" القارة.

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وحض البابا فرنسيس السبت الحكومات الأوروبية لبذل المزيد من الجهود لرعاية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، قائلا "هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في البحر لا يغزون، بل يبحثون عن الترحيب".

وأضاف في ختام اجتماع للأساقفة والشباب من جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط أن الهجرة "هي واقع في هذا الزمن، وهي عملية تشمل ثلاث قارات حول البحر المتوسط ويجب إدارتها ببصيرة حكيمة تتضمن استجابة أوروبية".

المصدر: أ ف ب