ارتفاع عدد الوفيات وزيادة في الإصابات بـ"كوفيد 19" خلال أسبوع في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية يوم الجمعة، أن حالات الإصابة بوباء "كوفيد 19" لا تزال تتزايد في أرجاء البلاد، حتى لو كانت الزيادة أقل من تلك المسجلة الأسبوع الماضي.

وجاء في بيانات الرصد الخاصة بفيروس كورونا التي أجراها المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة، أنه في الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الجاري تم تسجيل 36777 حالة أي بزيادة نسبتها 17.3%.

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وكشفت البيانات وفاة 117 شخصا في الأسبوع نفسه، أي بزيادة بنسبة 18.2% مقارنة بالمسح السابق، عندما كانت هناك 99 حالة.

ووفقا للمعطيات الصادرة، فقد تم إجراء 232664 تحليل كشف عن العدوى.

وبدأت منظمة الصحة العالمية بمراقبة المتغير BA.2.86 بسبب الطفرات العديدة فيه.

ويشير الخبراء إلى أن مصدر BA.2.86 هو فرع قديم من الفيروس التاجي المستجد، لذلك يتميز عن جميع المتغيرات التي تستهدفها اللقاحات الحالية.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية