اتهام نجل رئيس أرمينيا السابق بمهاجمة ضباط الشرطة

اتهمت لجنة التحقيق الأرمينية ليفون، نجل رئيس أرمينيا السابق روبرت كوتشاريان، الذي أصيب على يد الشرطة خلال الاحتجاجات يوم الجمعة، بضرب أربعة ضباط أرمنيين.

وقال ألكسندر كوشوباييف محامي نجل رئيس أرمينيا السابق: "سلمنا محقق قرارا باعتقال ليفون كوتشاريان، ينص على أنه قام بضرب أربعة من "القبعات الحمراء" (قوات الشرطة الخاصة). وقد قدم هؤلاء الضباط الذين عذبوا كوتشاريان، تقريرا إلى لجنة التحقيق يفيد بأنه ضربهم".

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وأشار إلى أنه تم رفع قضية جنائية ضده، وتم اتخاذ قرار باعتقاله.

وأضاف: "نحن نعتبر ما يحدث خروجا على القانون".

ونُقل نجل الرئيس السابق إلى المستشفى. ونشرت وسائل إعلام أرمنية مشاهد يظهر فيها وهو يتعرض للضرب على أيدي الشرطة في سيارة أمنية.

وتشهد العاصمة الأرمينية يريفان تظاهرات مطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، على خلفية التطورات في إقليم قره باغ..

المصدر: إنترفاكس