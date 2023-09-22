بلينكن يدعو الهند إلى التعاون مع كندا في التحقيق الذي تجريه بشأن مقتل زعيم "السيخ"

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الهند إلى التعاون مع كندا وضمان "المحاسبة" في قضية مقتل انفصالي من السيخ، بعد الجدل والخلاف بشأن مزاعم بتورط نيودلهي في ذلك.

وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة على تواصل مع كل من الهند، التي تقيم معها علاقات جيدة، وكندا التي تعد حليفا مقربا لواشنطن".

وأضاف في تصريح للصحفيين بنيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نريد أن نرى محاسبة.. ومن الأهمية أن يأخذ التحقيق مجراه ويؤدي إلى تلك النتيجة". موضحا: "نأمل بأن يتعاون أصدقاؤنا في الهند مع هذا التحقيق أيضا".

هذا وحذرت السلطات الهندية مواطنيها يوم الأربعاء الماضي، من زيارة مناطق من كندا. كما رفضت أوتاوا، تحذير الهند، وقال وزير السلامة العامة دومينيك لوبلان لصحفيين في العاصمة الكندية "أحطت علما بالنصائح الهندية التي تخص السفر"، مؤكدا أن "كندا بلد آمن".

وبرزت التوترات بعد الإعلان الكندي المفاجئ الذي ألمح إلى تورط نيودلهي في مقتل المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار، بإطلاق النار عليه في 18 يونيو، في ضاحية ساري التابعة لفانكوفر حيث يقطن عدد كبير من السيخ.

كما أعلنت الحكومة الكندية في وقت سابق، أنها طردت دبلوماسيا هنديا لاشتباهها بعلاقته باغتيال زعيم السيخ في غرب كندا في يونيو الماضي، ما دفع نيودلهي للرد عبر إصدار أمر لدبلوماسي كندي بالمغادرة.

وشددت نيودلهي على أن لا علاقة لها بعملية القتل، مؤكدة أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي "رفض كليا" التهمة عندما طرحها ترودو في وقت سابق. كما قالت وزارة الخارجية الهندية إن "الاتهامات بشأن ضلوع الحكومة الهندية في أي عمل عنفي في كندا سخيفة".

وأكدت وزارة الخارجية الهندية أنها تشعر بالقلق على سلامة مواطنيها في كندا بسبب "جرائم الكراهية والعنف الإجرامي المتغاضى عنها سياسيا".

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المصدر: أ ف ب