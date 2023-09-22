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"أوفيليا" قبالة سواحل الولايات المتحدة وإغلاق مبكر للمدارس وإلغاء فعاليات عطلة الأسبوع

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Globallookpress
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أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن العاصفة المدارية "أوفيليا" تشكلت قبالة السواحل الأمريكية المطلة على وسط المحيط الأطلسي وتوقعات بأمطار غزيرة وفيضانات ورياح عاتية.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه مع تشكل "أوفيليا" أصبح هناك توقعات بأن تتسبب تلك العاصفة بأمطار غزيرة وفيضانات ورياح عاتية في المناطق عبر ولاية كارولينا الشمالية وخليج تشيزبيك.

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من جهته، أعلن حاكم ولاية فرجينيا حال الطوارئ، اليوم الجمعة، وفي السياق ذاته أجبر نظام الطقس المتطرف المدارس على الإغلاق المبكر، وتسبب في إلغاء فعاليات في عطلة نهاية الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن سرعة الرياح القصوى في "أوفيليا" تبلغ 60 ميلا في الساعة، ومن المتوقع أيضا هطول أمطار تصل كثافتها إلى 7 بوصات في بعض المناطق.

المصدر: أ ب

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