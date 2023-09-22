مجلة "The Atlantic" تكشف عن أمر صادم أصدره ترامب بشأن جندي مقعد أصيب في أفغانستان (فيديو)

نشرت مجلة "The Atlantic" يوم الجمعة مقالا مطولا تحت عنوان "الوطني" كيف حمى الجنرال مارك ميلي الدستور من الرئيس دونالد ترامب، كشفت من خلاله تفاصيل دقيقة وصادمة لما يدور في الكواليس.

وفي جزء من المقال الجديد، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، إن الرئيس السابق دونالد ترامب أمره بعدم إحضار المحاربين القدامى المصابين إلى المناسبات العامة.

ووفقا للمقال فإنه بعد ترديد الكابتن في الجيش المصاب لويس أفيلا لأغنية "فليبارك الله أمريكا" مشى ترامب نحوه لتحيته واحتضانه.

واضاف أنه وبعد لحظات من ذلك، قال الرئيس السابق لرئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، "لماذا تحضر أشخاصا مثل هؤلاء إلى هنا؟.. لا أحد يريد أن يرى ذلك المصاب.. لا تسمح لأفيلا بالظهور أمام الجمهور مرة أخرى".

والكابتن لويس أفيلا جندي أمريكي أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في ديسمبر 2011 في أفغانستان.

المصدر: مجلة "The Atlantic"