الدفاع الروسية: التشكيلات المسلحة في قره باغ بدأت بتسليم أسلحتها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التشكيلات المسلحة في قره باغ سلمت 6 مدرعات وأكثر من 800 سلاح فردي ومضاد للدبابات وحوالي 5 آلاف قطعة ذخيرة حتى 22 سبتمبر.

وقالت الوزارة: "عملا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها حول وقف الأعمال القتالية، بدأت التشكيلات المسلحة في قره باغ بتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى قوات حفظ السلام الروسية. وحتى 22 سبتمبر، تم تسليم ما يلي: 6 مدرعات وأكثر من 800 سلاح فردي ومضاد للدبابات وحوالي 5 آلاف قطعة ذخيرة".

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وأشارت إلى أنه ما زال لدى قوات حفظ السلام الروسية "826 مدنيا، بينهم 440 طفلا غير قادرين حاليا على العودة إلى منازلهم".

وأضافت أنه تم تقديم السكن والطعام والرعاية الطبية لهم جميعا.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الثلاثاء الماضي، إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام.

ومن جهتها دانت وزارة الخارجية الأرمينية العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ ووصفتها بأنها عدوانية.

والأربعاء، أعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

وتضمن الاتفاق حل جيش قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمينية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ.

المصدر: RT