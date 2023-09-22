إضراب كتّاب السينما مستمر بعد فشل مفاوضاتهم مع كبار المنتجين في هوليوود

انفضت المفاوضات التي انعقدت لـ10 ساعات بين شركات الإنتاج في هوليوود وكتاب السينما والتلفزيون المضربين عن العمل دون اتفاق ينهي المأزق منذ شهور بشأن الأجور واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبذلك فشلت نقابة الكتاب الأمريكية ونقابة منتجي الصور المتحركة والتلفزيون في حل النزاع العمالي بعد ساعات ماراثونية من المناقشات يوم أمس الخميس. وذلك رغم التوقعات المتفائلة التي كانت لدى الأطراف.

LOL - Hollywood went on strike and nobody gave AF. 😂 https://t.co/KjCud4TpXo — Catturd ™ (@catturd2) September 21, 2023

وحقق الاجتماع بعض التقدم، ولكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن مسألة الاستخدام غير المنظم للذكاء الاصطناعي في صناعة السينما.

وحضر المفاوضات رؤساء أكبر استوديوهات السينما: بوب إيجر من شركة "والت ديزني"، ودونا لانجلي من "يونيفرسال بيكتشرز"، وتيد ساراندوس من شركة "نتفليكس"، وديفيد زاسلاف من "وارنر براذرز ديسكفري"، وغيرهم من كبار المنتجين في هوليوود.

إلى ذلك تقرّر أن يعقد الاجتماع القادم للأطراف اليوم الجمعة. وأنه في حال لم ينته هذا الإضراب - الذي بدأ في الثاني من مايو الماضي - بحلول 30 سبتمبر الجاري، فسيصبح بذلك أطول احتجاج في تاريخ هوليوود منذ العام 1945.

المصدر: إنترفاكس