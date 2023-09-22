اعتقال متعاقد مع الحكومة الأمريكية من أصل إثيوبي بتهمة التجسس ونقل معلومات سرية لدولة أجنبية

قالت العدل الأمريكية إن السلطات ألقت القبض على متعاقد مع الحكومة الأمريكية بتهم التجسس وتقديم معلومات سرية لدولة أجنبية قام بتنزيلها وطباعتها من نظام الكمبيوتر الخاص بعمله.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه كان لدى المتعاقد أبراهام تيكلو ليما وهو من أصل إثيوبي، تصريح أمني سري للغاية وإمكانية للوصول إلى معلومات سرية من خلال التعاقد الذي يربطه مع وزارتي الخارجية والعدل.

ووفقا لوثائق المحكمة فإن أبراهام تيكلو ليما متهم باستخدام تطبيق رسائل مشفرة لنقل خرائط وصور فوتوغرافية وصور أقمار صناعية إلى حكومة أجنبية.

ولم تحدد أوراق المحكمة الدولة التي اتهم ليما بالتجسس لصالحها، ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق، لكن الوثائق تشير إلى أنه سافر خلال العام ونصف العام الماضيين إلى بلد لديه روابط عائلية فيه.

هذا وحددت صحيفة "نيويورك تايمز" التي كانت أول من نشر خبر الاعتقال، بأن الدولة التي يزعم أن ليما تجسس لصالحها هي إثيوبيا.

وقالت وزارة العدل إن ليما (50 عاما) من سيلفر سبرينغ بولاية ماريلاند، حصل على الجنسية الأمريكية.

ويقول ممثلو الادعاء إنه تمكن من الوصول إلى العشرات من التقارير الاستخباراتية ونسخ المعلومات منها ونزلها على أقراص مضغوطة وأقراص فيديو رقمية (DVD).

ويواجه ليما اتهامات بتقديم معلومات عن الدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية والتآمر للقيام بذلك، فضلا عن الاحتفاظ المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني.

وإلى جانب المواد التي يقول المدعون إن ليما قدمها، فقد تواصل أيضا مع مسؤول أجنبي كلفه بتقديم معلومات حول مواضيع معينة تهم البلاد، وناقشوا القضايا العسكرية، مثل مراكز القيادة وأنشطة المتمردين الذين كانوا يقاتلون ضد الحكومة، وفقا لإفادة خطية من عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وعندما أخبر المسؤول ليما في سبتمبر الماضي أن الوقت قد حان بالنسبة له لمواصلة دعمه، كما تقول الإفادة الخطية، رد ليما: أنا موافق "Roger that!".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها علمت أن ليما ربما أزال بشكل غير صحيح معلومات سرية من أنظمتها خلال مراجعة أمنية داخلية استمرت 60 يوما، عقب اعتقال أحد أفراد الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس في أبريل بتهمة تسريب وثائق عسكرية سرية للغاية على موقع للتواصل الاجتماعي ومنصة إعلامية.

وقالت الوزارة إنها ستواصل تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك المراجعة لتحسين حمايتها للمعلومات السرية.

المصدر: أ ب