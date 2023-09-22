نجل ترامب يتهم هانتر بايدن باختراق حسابه على "إكس" ونشر خبر أثار ضجة واسعة في الولايات المتحدة

اتهم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي، بأنه اخترق حسابه على منصة "إكس".

ورجح دونالد ترامب جونيور أن حسابه تعرض للاختراق في اليوم السابق من قبل نجل الرئيس الأمريكي الحالي.

وجاء في منشور جديد على حساب نجل الرئيس السابق في منصة "إكس": "لقد عدت.. لا بد أن هانتر بايدن هو من اخترق حسابي".

I'M BACK... Hunter Biden must have hacked my account!!! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 22, 2023

كما أكد مكتب ترامب أن الحساب تعرض للاختراق.

وتعرض حساب دونالد ترامب جونيور، على منصة "إكس" إلى الاختراق وتم نشر وفاة والده وأيضا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بدلا منه.

وفي سلسلة من المنشورات على منصة "إكس" والمحذوفة، ادعى الحساب أن والده توفى، حيث جاء في المنشور: "يؤسفني أن أعلن وفاة والدي دونالد ترامب. وسأترشح للرئاسة في عام 2024".

كما بقيت المنشورات على الصفحة التي تضم 10 ملايين متابع لمدة تقل عن ساعة قبل أن يتم حذفها.

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المصدر: RT