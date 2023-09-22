الأمن التركي يعلن إحباط هجوم إرهابي ويعقتل 5 عناصر من داعش (فيديو)

أعلن الأمن التركي اليوم الجمعة، إحباط هجوم بالمتفجرات بالبلاد واعقتل 5 عناصر من "داعش" من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم غرب البلاد.

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وقال وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا إن "الأمن التركي اعتقل رسميا 5 من أصل 10 أشخاص، تم توقيفهم خلال عملية أمنية اليوم في مدينة إزمير غربي البلاد، من عناصر تنظيم داعش كانوا يخططون لهجمات بالقنابل والمتفجرات في تركيا".

ونشر وزير الداخلية التركي على صفحته الرسمية على تويتر/إكس، لحملة الاعتقالات.

BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDA BULUNAN DEAŞ ÜYELERİNE YÖNELİK, İZMİR BORNOVA’DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 1️⃣0️⃣ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️



MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve… pic.twitter.com/7Vq34MX7NH — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 22, 2023

المصدر: RT