بيسكوف: المحادثة مع أردوغان ليست على جدول أعمال بوتين حاليا

قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط حاليا لمحادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لكن يمكن تنظيم محادثة كهذه بسرعة إن لزم الأمر.

وأشار بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة: "لا يوجد موعد محدد للمحادثة، فهي ليست مدرجة في جدول الأعمال بعد، لكن كما تعلمون، لا يستغرق التوصل إلى الاتفاق على المحادثات بين بوتين وأردوغان إلا ساعات معدودة. لذلك، لن تكون هناك أي مشكلة في الأمر".

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وفي معرض حديثه عن احتمالات استئناف صفقة الحبوب، أشار بيسكوف إلى أنه لا توجد ظروف لذلك فيما يتعلق بتنفيذ المطالب الروسية. وقال "كلا، لم يحدث أي تقدم بعد".

جاءت تصريحات بيسكوف بعد أن قال مصدر في الرئاسة التركية، لوكالة "نوفوستي" إن أنقرة تأمل بأن يتم اتصال هاتفي في الأيام المقبلة بين الرئيسين بوتين وأردوغان حول "صفقة الحبوب".

وفي وقت سابق، قال أردوغان في حديث لوسائل إعلام تركية في نيويورك إنه يريد أن يبحث مع بوتين مسألة استئناف صفقة الحبوب، معتبرا أن ذاك سيناريو واقعي.

المصدر: "نوفوستي"