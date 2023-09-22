كيم يجتمع بكبار مسؤوليه لمتابعة نتائج قمته مع الرئيس الروسي

عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا للمكتب السياسي مع كبار المسؤولين لمناقشة نتائج قمته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعا إلى اتخاذ إجراءات متابعة شاملة.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه خلال اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الذي عقد الأربعاء، أجرى المسؤولون تحليلا لأهمية زيارة كيم لروسيا وقدموا خططا طويلة المدى لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد كيم خلال الاجتماع على ضرورة "تعزيز الاتصالات الوثيقة والتعاون بين المجالات ذات الصلة في البلدين لتوسيع وتطوير التعاون في كل المجالات بطريقة شاملة".

ودعا إلى التنفيذ النشط "للتدابير البناءة" لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتطويرها إلى مستوى عال جديد.

وقالت الوكالة إن الاجتماع ناقش أيضا "سلسلة من السبل للتطبيق العملي والشامل للنجاحات" التي حققها كيم "من خلال أنشطته الخارجية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال كيم سونغ نام، مدير إدارة اللجنة، أثناء تقديم التقرير في الاجتماع، إن الزيارة الأخيرة وضعت العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا على "مستوى استراتيجي جديد استجابة لمتطلبات العصر الجديد وأحدثت تغييرا جذريا في الوضع الجيوسياسي العالمي".

واختتم كيم الأحد الماضي زيارته لروسيا التي استمرت 6 أيام، ووجه في ختام زيارته رسالة شكر إلى الرئيس بوتين، متمنيا فيها الرخاء والازدهار لروسيا وشعبها.

وأكد كيم وبوتين خلال لقائهما الأربعاء الماضي عزمهما على "تعميق" العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، بما يشمل المجال العسكري.

وزار كيم خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي التي بدأت الثلاثاء الماضي عددا من المواقع العسكرية وتعرف على سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي وصواريخ "كينجال" وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

المصدر: يونهاب