احتجاجات أمام مبنى الحكومة الأرمنية والشرطة تتعامل بعنف

بدأت صباح اليوم احتجاجات للمعارضة الأرمنية أمام مبنى الحكومة في العاصمة يريفان، بينما بدأت الشرطة في القبض على المتظاهرين بعنف.

وكانت المعارضة الأرمنية قد أعلنت عن مظاهرة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في يريفان، فيما أغلقت الشرطة مبنى مجلس الوزراء، ويقع معظم المتظاهرين بالقرب منه، ويهتفون بشعارات "الصراع" و"نيكول خائن" في إشارة إلى رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

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ويقترب من المبنى جنود القوات الخاصة إضافة إلى المتظاهرين، ومعظمهم من الطلاب في مجموعات منظمة.

من جانبها تعاملت الشرطة الأرمنية مع المتظاهرين بعنف، وأوضحت بعض مقاطع الفيديو كيف يتم اقتياد واحتجاز المتظاهرين.

وكان رئيس الكتلة السياسية "أرمينيا الأم" أندرانيك تيفانيان قد دعا في وقت سابق أنصاره إلى المضي قدما في الاحتجاجات المناهضة للحكومة دون توقف.

وقد تجمع المتظاهرون، الثلاثاء الماضي، بالقرب من مبنى الحكومة الأرمنية، على خلفية الوضع في قره باغ، وحاولوا اقتحام المبنى الحكومي واختراق الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة، فيما استخدم ضباط إنفاذ القانون القنابل الصوتية، وصمد الطوق الأمني أمام محاولات الاعتداء.

وفي يومي الأربعاء والخميس تجددت الاشتباكات مرة أخرى بين المتظاهرين والشرطة في ساحة الجمهورية بجوار مبنى مجلس الوزراء.

المصدر: نوفوستي