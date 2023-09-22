باشينيان يعلن تجهيز أرمينيا 40 ألف مسكن لمواطني إقليم قره باغ الأرمن حال الحاجة لإجلائهم

قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، إنه تتم دراسة إمكانية نقل سكان إقليم قره باغ الجبلي الأرمن للعيش في يريفان، في حال تعذر عليهم مواصلة السكن في منازلهم بالإقليم.

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وأشار باشينيان يوم الجمعة، إلى أن أرمينيا أعدت نحو 40 ألف مكان للسكن لهذا الغرض.

وأضاف: "موقفنا من هذه المسألة ينص على أنه سيتم الترحيل المحتمل لمواطنينا من قره باغ إلى أرمينيا في حالة تبين أنه سيكون من المستحيل على المواطنين الأرمن في الإقليم مواصلة العيش في منازلهم، لكن في الوقت الحالي الوضع واضح، وإذا لم تتحسن الأحوال ستكون هذه المشكلة مدرجة في جدول أعمالنا، وقد قمنا بتجهيز 40 آلف مسكن في أرمينيا تأهبا لاي طارئ محتمل".

وأعلنت الرئاسة الأذربيجانية يوم الخميس أن باكو قدمت لممثلي السكان الأرمن في إقليم قره باغ "خططا لإعادة الاندماج" في ظل عملية استعادة أذربيجان سيطرتها على المنطقة.

وتوصل طرفا النزاع في قره باغ أذربيجان وسلطات الإقليم غير المعترف بها في وقت سابق إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية دخل حيز التنفيذ الساعة الواحدة ظهرا.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت الثلاثاء "إطلاق إجراءات لمكافحة الإرهاب في قره باغ لاستعادة النظام الدستوري هناك"، وأنها أبلغت قيادة قوات حفظ السلام الروسية وإدارة مركز المتابعة في المنطقة بذلك.

بدورها وصفت يريفان هذه العملية بأنها "عدوان من باكو"، وأكدت أنه لا توجد أي قوات أرمنية في قره باغ.

من جانبها أعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد في قره باغ الجبلي، ودعت إلى منع إراقة الدماء، والوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية.

المصدر: تاس