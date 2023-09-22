"واينت": جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

أفاد موقع "واينت" العبري، الجمعة، بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

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ولفت الموقع إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيكادي، حيث تم الإعلان في نهاية اللقاء أن إسرائيل ستفتح سفارة لها في العاصمة كينشاسا.

كما تم الإعلان بأن الكونغو ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وكانت بابوا غينيا الجديدة، افتتحت خلال سبتمبر الجاري سفارة لها في القدس، وهي تعد خامس دولة أجنبية تفتتح سفارة لها في القدس. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت باراغواي أنها ستعيد فتح سفارتها في القدس بعد 5 سنوات من نقلها إلى تل أبيب بأمر من الرئيس آنذاك هوراسيو كارتيس بعد 4 أشهر على قرار خليفته في المنصب عبدو بينيتيز.

وأغلبية الدول التي لها وجود دبلوماسي رسمي في إسرائيل لها سفارات في تل أبيب، لكن سفارات الولايات المتحدة وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس فقط موجودة حاليا في القدس.

وبدأ تصعيد التوتر حول واقع القدس منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة رسميا بها كعاصمة لإسرائيل، وأوعز بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بصفة القدس القانونية.

المصدر: واينت