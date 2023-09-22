الإمارات تشيد بدور روسيا في عملية التسوية في قره باغ

أكد وزير الدولة الإماراتي أحمد علي الصايغ أهمية جهود الوساطة الروسية الرامية إلى وقف تصعيد الصراع في إقليم قره باغ.

وقال الصايغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول قره باغ أمس الخميس: "ترحب الإمارات بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس في المنطقة بوساطة روسيا، وهذا يؤكد أن جميع الأطراف المعنية اختارت طريق نزع فتيل التصعيد".

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وشدد الوزير الإماراتي على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وتثبيته، وضرورة حماية المدنيين.

وأشار الصايغ إلى أن الإمارات تقدر دور قوات حفظ السلام الروسية في ضمان سلامة السكان المدنيين في قره باغ.

وكانت أذربيجان أطلقت الثلاثاء ما أسمته "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، بهدف نزع سلاح القوات الأرمنية وانسحابها والعودة إلى "الأراضي المحررة من الاحتلال"، في عملية وصفها الجانب الأرمني بأنها "عدوان" هدفه التطهير العرقي.

والأربعاء، أعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

تضمن الاتفاق حل جيش قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمنية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ.

المصدر: وكالات