اندلاع حريق في أحد مستودعات صناعة البطاريات شمال شرقي طهران (صور)

أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية باندلاع حريق في أحد مستودعات صناعة البطاريات التابعة لهيئة تطوير موارد الطاقة في وزارة الدفاع شمال شرقي طهران.

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ولفتت الوكالة إلى أن الحريق وقع في مستودع للمواد البلاستيكية المستخدمة لصناعة البطاريات، وقد تمت السيطرة على الحريق بالكامل.

وأكدت "إرنا" أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تبحث في أسباب اندلاعه.

إرنا

إرنا

إرنا

إرنا

إرنا

المصدر: إرنا