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اندلاع حريق في أحد مستودعات صناعة البطاريات شمال شرقي طهران (صور)

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اندلاع حريق في أحد مستودعات صناعة البطاريات شمال شرقي طهران (صور)
إرنا
حريق في مستودع تابع لوزارة الدفاع الايرانية شمال شرقي طهران
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أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية باندلاع حريق في أحد مستودعات صناعة البطاريات التابعة لهيئة تطوير موارد الطاقة في وزارة الدفاع شمال شرقي طهران.

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ولفتت الوكالة إلى أن الحريق وقع في مستودع للمواد البلاستيكية المستخدمة لصناعة البطاريات، وقد تمت السيطرة على الحريق بالكامل.

وأكدت "إرنا" أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تبحث في أسباب اندلاعه.

اندلاع حريق في أحد مستودعات صناعة البطاريات شمال شرقي طهران (صور)
إرنا
اندلاع حريق في أحد مستودعات صناعة البطاريات شمال شرقي طهران (صور)
إرنا
اندلاع حريق في أحد مستودعات صناعة البطاريات شمال شرقي طهران (صور)
إرنا
اندلاع حريق في أحد مستودعات صناعة البطاريات شمال شرقي طهران (صور)
إرنا

اندلاع حريق في أحد مستودعات صناعة البطاريات شمال شرقي طهران (صور)
إرنا

المصدر: إرنا

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