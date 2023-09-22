وفاة نجلة المقاوم المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي

أفادت صحيفة "هسبريس" بوفاة عائشة الخطابي نجلة المقاوم المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي "أسد منطقة الريف" كما يلقب في المغرب، عن عمر ناهز 81 عاما.

وكانت عائشة الخطابي أصغر بنات المقاوم محمد بن عبد الكريم الخطابي.

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وولدت في منفى والدها الإجباري بجزيرة لاريونيون الفرنسية، ودرست بمصر في منفاه الاختياري، وكانت الوحيدة التي اختارت العيش في المغرب، لكونها الوحيدة التي تزوجت مغربيا، في حين تزوجت أخواتها من مصريين.

ولم يرتبط اسم عائشة الخطابي، في سنواتها الأخيرة، بذاكرة أبيها فقط، بل بموقفها المطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية "حراك الريف" مع مساندتها حق المحتجين في المطالبة بحقوقهم، ولو أنها كانت تفضل إيصال هذه المطالب بطريقة أخرى.

المصدر: هسبريس