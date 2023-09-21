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مقتل 4 وإصابة 18 عسكريا في حادث انقلاب سيارة بالأرجنتين

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مقتل 4 وإصابة 18 عسكريا في حادث انقلاب سيارة بالأرجنتين
Globallookpress Manuel Cortina/ZUMAPRESS.com
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن 4 عسكريين لقوا مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح جراء انقلاب سيارة شاحنة تابعة للجيش بغرب الأرجنتين كانت تقلهم.

وتشير قناة TN الأرجنتينية إلى أن الحادث وقع في منطقة جبلية بالقرب من مدينة سان مارتين دي لوس أنديس بمحافظة نيوكين بغرب البلاد.

وكلفت النيابة العامة الشركة المحلية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث والتحقق مما إذا كان هناك أي عطل فني ربما تسبب بانقلاب الشاحنة.

المصدر: قناة TN الأرجنتينية

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