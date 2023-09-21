مقتل 4 وإصابة 18 عسكريا في حادث انقلاب سيارة بالأرجنتين

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن 4 عسكريين لقوا مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح جراء انقلاب سيارة شاحنة تابعة للجيش بغرب الأرجنتين كانت تقلهم.

وتشير قناة TN الأرجنتينية إلى أن الحادث وقع في منطقة جبلية بالقرب من مدينة سان مارتين دي لوس أنديس بمحافظة نيوكين بغرب البلاد.

🔴 #AHORA | Camión del ejército de Argentina cayó al vacío en San Martín de los Andes. Hay 4 soldados fallecidos y varios heridos. pic.twitter.com/N0ZUVwjiaZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 21, 2023

وكلفت النيابة العامة الشركة المحلية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث والتحقق مما إذا كان هناك أي عطل فني ربما تسبب بانقلاب الشاحنة.

المصدر: قناة TN الأرجنتينية