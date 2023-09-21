التعداد السكاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتزايد في الولايات المتحدة

كشف مكتب الإحصاء الأمريكي في تقرير له، يوم الخميس، عن وجود نحو 3.5 مليون فرد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقيمين في الولايات المتحدة.

وصدرت الإحصاءات في التعداد السكاني الأمريكي لعام 2020، يوم الخميس، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إحصاء عدد الأشخاص الذي يتم مرة واحدة كل عقد، والذي يحدد النفوذ السياسي، وكذلك توزيع 2.8 تريليون دولار من التمويل الفيدرالي السنوي، والذي يشكل مرآة لكيفية تغير الولايات المتحدة خلال عقد.

كما كان سبب تأخير البيانات هو جائحة "كوفيد-19"، وتنفيذ طريقة جديدة لحماية سرية المشاركين.

وكان التعداد السكاني لعام 2020 هو الأول الذي سمح للمستجيبين بتعريف أنفسهم على أنهم قادمون من إحدى دول الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا.

وأظهرت الإحصاءات أن أكثر من 3.5 ملايين شخص فعلوا ذلك أو شاركوا ذلك مع مجموعة أخرى.

ووفقا لتعداد عام 2020، فإن أكبر مجموعتين من الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مجموعة أخرى، هم اللبنانيون بواقع أكثر من 685000 شخص، ثم الإيرانيون بواقع أكثر من 568000 شخص.

وكانت الولايات التي تضم أكبر عدد من المقيمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي كاليفورنيا وميشيغان ونيويورك.

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المصدر: أ ب