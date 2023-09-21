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توقيف مراهقين بتهمة ضلوعهم في أعمال شغب بعد حرق القرآن الكريم في السويد

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توقيف مراهقين بتهمة ضلوعهم في أعمال شغب بعد حرق القرآن الكريم في السويد
AFP
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ألقت الشرطة السويدية القبض على ثلاثة مراهقين متهمين بالمشاركة في أعمال شغب بعد حرق القرآن الكريم في مدينة مالمو السويدية.

وقالت الشرطة إنه "تم احتجاز ثلاثة مراهقين تقل أعمارهم عن 15 عاما صباح الخميس، ووجهت إليهم تهم للاشتباه في تقويض إجراءات الوكالات الأمنية بشكل صارخ في أعقاب أعمال شغب عنيفة في مالمو في 3 سبتمبر". 

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وأشارت إلى أن أحد المعتقلين مشتبه أيضا بإضرامه النيران.

ووقعت اشتباكات في حي للمهاجرين في مالمو ثالث أكبر مدينة في البلاد، بعد أن أحرق المهاجر العراقي، سلوان موميكا، المصحف الشريف الأحد الماضي.

وقالت الشرطة السويدية في وقت سابق إنها تعرضت للرشق بالحجارة، بينما أضرم محتجون النيران في عشرات السيارات، بما في ذلك في مرآب تحت الأرض، ووصفت الأحداث التي بدأت الأحد واستمرت طوال الليل بأنها "أعمال شغب عنيفة".

المصدر: RT

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