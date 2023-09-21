مسيرة إسرائيلية تستهدف عنصرين من "الجهاد الإسلامي" على الجانب السوري من الحدود (صور)

تحدثت وسائل إعلامية عن مقتل عنصرين من حركة "الجهاد الإسلامي" في قصف نفذته طائرة إسرائيلية من دون طيار، في ريف دمشق الغربي.

ونقلت قناة i24 news عن مصادر سورية قولها إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت هدفا متنقلا حيث لقي راكبا دراجة نارية مصرعهما إثر انفجار في ريف دمشق الغربي.

وأفادت بأن المستهدفين في عملية الاغتيال هما علي عكاشة المعروف بـ"أبو الجراح"، وزهار السعدي المعروف بـ"أبو علاء".

🔴#BREAKING Report: Alleged Israeli drone strike on motorcycle kills two near Damascus pic.twitter.com/IIqgW3vuHy — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) September 21, 2023

✈️🇮🇱🚀🇸🇾- طائرة إسرائيلية بدون طيار تطلق صاروخ تجاه دراجة نارية بشخصين في #دمشق#سوريا



🏍️حسب التقارير الواردة اغتيال شخصين على دراجة نارية.



2️⃣إغتيال شخصين

علي عكاشة أبو جراح ، زاهر السعدي أبو علاء #فلسطين



مصادر سورية - القتيلان عضوان في حركة #الجهاد الإسلامي (فلسطينيون). pic.twitter.com/JvI2jD69cM — شعشبون 𝕏 (@tweeetrjy) September 21, 2023

المصدر: i24 news