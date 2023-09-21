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مسيرة إسرائيلية تستهدف عنصرين من "الجهاد الإسلامي" على الجانب السوري من الحدود (صور)

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مسيرة إسرائيلية تستهدف عنصرين من
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تحدثت وسائل إعلامية عن مقتل عنصرين من حركة "الجهاد الإسلامي" في قصف نفذته طائرة إسرائيلية من دون طيار، في ريف دمشق الغربي.

ونقلت قناة i24 news عن مصادر سورية قولها إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت هدفا متنقلا حيث لقي راكبا دراجة نارية مصرعهما إثر انفجار في ريف دمشق الغربي.

وأفادت بأن المستهدفين في عملية الاغتيال هما علي عكاشة المعروف بـ"أبو الجراح"، وزهار السعدي المعروف بـ"أبو علاء".

المصدر: i24 news

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