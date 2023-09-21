مسؤول إسرائيلي: التشويشات في مطار بن غوريون من سوريا ولبنان

قال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الرسمية "كان" إن التشويشات في أجهزة التموضع العالمي GPS، بمطار بن غوريون في تل أبيب، "سببها جهات من سوريا ولبنان".

وبعد أن كشفت هيئة المطارات في رسالة يوم أمس الأربعاء، أن إسرائيل تواجه تشويشات لا تتوقف من مصادر مجهولة على ما يبدو من خارج إسرائيل، أكد المسؤول أن "الجهات المجهولة هي سوريا ولبنان".

وذكرت "كان" أن الحديث عن ظاهرة قائمة في السنوات الأخيرة، لكن في الأشهر الأخيرة زادت الحالات، إلا أن التشويشات لم تتسبب بأضرار بعمل الطائرات التي ركبت بها وسائل ملاحية إضافية.

يواجه الطيارون في شركات الطيران خلال السنوات الأخيرة ظاهرة تشويشات شديدة في أجهزة GPS في الطائرات التي تستعد للهبوط في مطار بن غوريون.

وفي عام 2019 أيضا، حدثت انقطاعات في استقبال نظام تحديد المواقع العالمي في إسرائيل، وحينها اعترفت سلطة المطارات بالخلل، وادعت أن "التعطيل لا يعرض سلامة الطائرات أو الرحلة للخطر".

المصدر: i24 news





