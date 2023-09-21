لأول مرة في تاريخ العلاقات.. ملك بريطانيا يلقي خطابا أمام البرلمان الفرنسي (فيديو)

لأول مرة في تاريخ العلاقات البريطانية الفرنسية، ألقى الملك البريطاني تشارلز الثالث اليوم الخميس خطابا أمام مجلس الشيوخ، مؤكدا أن المملكة المتحدة ستبقى "دائما أحد أقرب حلفاء فرنسا".

وفي كلمته أمام السياسيين من مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان، قال الملك تشارلز إن "شراكتنا عبارة عن شراكة تم تشكيلها من خلال الخبرة المشتركة، وهي شراكة تظل حيوية للغاية ونحن معا نواجه تحديات عالمنا".

وتعهد ببذل كل ما في وسعه "لتعزيز العلاقة التي لا غنى عنها بين المملكة المتحدة وفرنسا"، مؤكدا أهمية هذه العلاقة في "معالجة تغير المناخ والحرب في أوكرانيا".

وأضاف: "تصميمنا وتحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى.. معا، نحن ثابتون في تصميمنا على أن أوكرانيا سوف تنتصر وأن حريتنا سوف تسود"، مشددا على أن المملكة المتحدة وفرنسا "تقفان في تضامن حازم" مع أوكرانيا.

"More than 80 years since we fought side-by-side for the liberation of Europe, we once again face unprovoked aggression on our continent."



King Charles says the UK and France "stand in resolute solidarity" with Ukraine.



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📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/vmWsx0rjRO — Sky News (@SkyNews) September 21, 2023

المصدر: sky news