وزير الدفاع التركي يهنئ أذربيجان بنجاح عمليتها في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وزير الدفاع التركي يشار غولر هنأ نظيره الأذربيجاني ذاكر غسانوف بالنجاح الذي حققته عملية قواته في إقليم قره باغ.

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وقالت الدفاع الأذربيجانية أن غولر اتصل هاتفيا بغسانوف اليوم الخميس وهنأه بـ"الاستكمال الناجح لإجراءات مكافحة الإرهاب" في قره باغ.

وأكد غولر في المحادثة وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان دائما، وفقا لوكالة "أذرتاج".

من جانبه، أطلع غسانوف محاوره على النجاحات العسكرية التي تحققت خلال الإجراءات المحلية لمكافحة الإرهاب في منطقة قره باغ الأذربيجانية في جميع الاتجاهات في وقت قصير"، حسبما ذكرت الوكالة، مضيفا أنه تم خلال الاتصال "تبادل مفصل لوجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

جاء ذلك بعد أن بحث رئيسا أذربيجان وتركيا إلهام علييف ورجب طيب أردوغان هاتفيا في وقت سابق اليوم، استكمال "إجراءات مكافحة الإرهاب" في قره باغ.

وكانت أذربيجان أطلقت الثلاثاء ما أسمته "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، بهدف نزع سلاح القوات الأرمنية وانسحابها والعودة إلى "الأراضي المحررة من الاحتلال"، في عملية وصفها الجانب الأرمني بأنها "عدوان" هدفه التطهير العرقي.

والأربعاء، أعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

تضمن الاتفاق حل جيش قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمنية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ في اجتماع في مدينة يفلاخ الخميس، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

المصدر: "أذرتاج"