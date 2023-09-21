إندونيسيا.. الحكم على "تيك توكر" بالسجن عامين لتناولها لحم الخنزير

حكم على امرأة بالسجن لمدة عامين بسبب مقطع فيديو انتشر على تطبيق "تيك توك"، حيث صورت نفسها وهي تأكل لحم الخنزير أثناء سفرها إلى بالي بإندونيسيا، في مارس الماضي.

وظهرت لينا لطفياواتي (33 عاما)، والمعروفة باسم لينا موخيرجي على "تيك توك"، والتي لديها أكثر من مليوني متابع على المنصة، في مقطع الفيديو وهم تقول "باسم الله" قبل أن تتناول قطعة من لحم الخنزير، المحظور في الدين الإسلامي، وهو الدين السائد في إندونيسيا.

وقالت موخيرجي إنها جربت لحم الخنزير بدافع الفضول.

ووجدت المحكمة في مدينة باليمبانج الإندونيسية، الواقعة في الجزء الجنوبي من جزيرة سومطرة، أن المرأة تعمدت "نشر معلومات تهدف إلى التحريض على الكراهية أو العداء الفردي/الجماعي على أساس الدين.

بالإضافة إلى حكم السجن، فقد أمرتها المحكمة بدفع غرامة قدرها 250 مليون روبية (16249.59 دولارا)، على أن يتم تمديد فترة سجنها لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تدفع الغرامة.

وأصدرت موخيرجي اعتذارا علنيا عن الفيديو، وأعربت عن استغرابها من الحكم. وقالت: "أعلم أنني مخطئة، لكنني لم أتوقع هذه العقوبة".

المصدر: "نيويورك بوست"