بايدن رسم علامة الصليب عندما بدأ نتنياهو التحدث معه وصحيفة أمريكية تفسر تصرفات الرئيس (فيديو)

رسم الرئيس الأمريكي جو بايدن علامة الصليب على نفسه بشكل غير متوقع خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقام الرئيس الكاثوليكي البالغ من العمر 80 عاما بإشارة واضحة باليد، حيث لمس جبهته وبطنه ومنطقة صدره اليسرى واليمنى بيده اليمنى، عندما بدأ نتنياهو في التحدث.

Meeting with Israeli PM Netanyahu, Pres. Biden makes the sign of the cross. pic.twitter.com/IT46JujDeK — Howard Mortman (@HowardMortman) September 21, 2023

وقال نتنياهو: "لقد كنا أصدقاء منذ أكثر من 40 عاما"، مما دفع بايدن إلى رسم إشارة الصليب، وحسب صحيفة "نيويورك بوست" فإن بايدن قد يكون قام بالإشارة لمباركة نفسه بسبب عمره.

إلا أن الرئيس الأمريكي لم يوضح تصرفاته ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

يذكر أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يقوم بها بايدن برسم إشارة الصليب. ففي العام 2012، عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، قام برسم الإشارة على نفسه، خلال لقائه مجموعة تضم أكثر من 1600 حاخام يهودي.

وعندما انفجر الحشد بالضحك والتصفيق، انحنى بايدن الذي كان يومها يبلغ من العمر 69 عاما نحو المضيف المرتبك وهمس له: "هذا وقت طويل... لقد تقدمت في السن!".

He has done this before, and it seems to happen when he is in the presence of jews.https://t.co/RmXaIh4kxm — Dr. Platimus (@SWGaspar) September 20, 2023

المصدر: RT