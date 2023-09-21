آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /21.09.2023/

مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة، تتفاقم خسائر القوات الأوكرانية يوما بعد، حيث بلغ عدد القتلى خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط حوالي 80 ألف قتيل.

ووفقا لآخر بيانات وزارة الدفاع الروسية الصادرة أمس الأربعاء، أسقطت القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في فبراير العام الماضي، 475 مقاتلة أوكرانية، و249 مروحية، و6945 طائرة مسيرة.

كذلك دمر الجيش الروسي 438 منظومة صاروخية للدفاع الجوي، وأكثر من 12 ألف بين دبابة وآليات مدرعة.

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