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وزيرة الخارجية الألمانية تدلي بتصريح غامض جديد

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وزيرة الخارجية الألمانية تدلي بتصريح غامض جديد
Globallookpress IMAGOChristian Spicker
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبربوك (صورة أرشيفية)
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وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبربوك "الحرب مع روسيا" بأنها إشارة لدول وأنظمة أخرى بغرض "احترام ميثاق الأمم المتحدة".

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جاء ذلك في حديث لبيربوك مع Die Welt الألمانية، حيث تابعت بيربوك: "إن الحرب مع روسيا هي أيضا إشارة إلى دول وأنظمة أخرى حول العالم. ورسالتها هي احترام ميثاق الأمم المتحدة".

وكانت الوزيرة الألمانية قد قالت في وقت سابق، خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، 24 يناير، إن الدول الأوروبية "تشن حربا ضد روسيا"، ودعت تلك الدول إلى بذل المزيد من الجهود معا من أجل أوكرانيا، وعدم البحث عمن يقع عليه اللوم بين الأطراف، وهو ما عرّضها لانتقادات شديدة من النواب والأحزاب، فيما طالبها البعض بالاستقالة.

بدورها ردت الخارجية الألمانية بالقول إن دعم أوكرانيا لا يجعل ألمانيا أحد أطراف الصراع. عادت بيربوك لوصف كلماتها بشأن أن أوروبا "تشن حربا ضد روسيا" بأنها خطأ.

المصدر: Die Welt

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