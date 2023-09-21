إيران.. الحكم بإعدام منفذ هجوم استهدف مزارا دينيا العام الماضي

أصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام للمرة الثانية على منفذ الهجوم الذي استهدف مزارا في مدينة شيراز العام الماضي، وحكمين بالسجن على اثنين آخرين متورطين في الهجوم.

وقال مسؤول قضائي في محافظة فارس إن المتهم الأول في قضية الاعتداء على الزوار و خدام مرقد "شاهجراغ"، هو رحمة الله نوروزاف، المعروف بمصطفى أسلم يار، من طاجيكستان، حكم عليه بالإعدام مرتين.

مضيفا أن "المحكمة أخذت بعين الاعتبار أن المتهمين من الدرجتين الثانية والثالثة لم يكونا على علم بالنوايا الشريرة لرحمة الله نوروزاف، المنفذ الرئيسي للهجوم الإرهابي، وقد تم التأكد من ذلك جراء التحقيق ومن خلال دفاع محامييهم أمام هيئة المحكمة.. فلذلك تمت تبرئتهما من التواطؤ في جريمة القتل و الهجوم الإرهابي".

وبحسب الاعترافات الصريحة لكل من المتهمين، فإنهم أعضاء في جماعة التبليغ وعبر مشاركتهم في اجتماعات وطقوس هذه الجماعة بطريقة غير قانونية، قد وفروا الأساس الفكري والعقائدي اللازم لقبول مثل هذه الأعمال الإجرامية، وبناء على ذلك قضت المحكمة بسجن كل من المتهمين 5 سنوات و طردهم من إيران.

المصدر: RT + وكالات