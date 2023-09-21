وزير الخارجية الروسي يمازح أمين عام جامعة الدول العربية

مازح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مستهل لقاء جمعهما على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي مستهل اللقاء توجه أبو الغيط إلى لافروف بالسؤال قائلا: "كيف حالك"، ليجيب الوزير الروسي مازحا: "كل شيء على ما يرام، نحن فقط نعاني من العزلة".

ورد أمين عام الجامعة العربية ضاحكا مشيرا إلى إعجابه بنكتة وزير الخارجية الروسية، وأضاف قائلا: "هناك طابور للدخول إلى قاعة الاجتماعات الروسية".

وذكرت الدائرة الدبلوماسية الروسية أن لافروف وأبو الغيط أكدا عقب اللقاء اهتمامهما بعقد الجلسة الوزارية السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي.

وأشارا إلى أهمية تكثيف التفاعل بين روسيا والجامعة العربية بما يخدم حل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسود فيها روح الدعابة والمودة بين لافروف وأبو الغيط، إذ أن لافروف سبق ومازح الصحفيين، خلال اجتماعه مع أحمد أبو الغيط، مذكرا إياهم بالحظر الغربي على التقاط صوره، ما دفعهم للضحك.

ويقام الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر، بمشاركة رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم. ويرأس الوفد الروسي خلال هذا الأسبوع وزير الخارجية سيرغي لافروف.

المصدر: RT