الرئيس الفلسطيني يعتزم زيارة روسيا بحلول نهاية العام

صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لوكالة "نوفوستي"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعتزم زيارة روسيا بحلول نهاية العام الحالي.

وقال المالكي، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك: "على أية حال، يتم الإعداد قريبا لزيارة الرئيس محمود عباس لروسيا". ولم يقدم أي تفاصيل إضافية أخرى عن موعد الزيارة.

كما أكد الوزير أنه "هو نفسه يعتزم التوجه قريبا إلى موسكو لإجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وأوضح المالكي: "كان من المقرر أن أقوم بزيارتي في الشهر الماضي، ولكن بسبب التغييرات في جدول أعمال الوزير سيرغي لافروف، قررنا تأجيلها إلى ما بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ومن المتوقع عقد العديد من الاجتماعات بين مسؤولين من روسيا وفلسطين. ومع ذلك، يتم الإعداد للزيارة أيضا".

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني: "أعتقد أننا سنتفق على موعد مناسب، وفي رأيي سننجح".

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المصدر: نوفوستي