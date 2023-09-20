علييف: موقف أرمينيا تجاه قره باغ يبعث على الأمل

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن موقف القيادة الأرمنية تجاه الوضع في قره باغ "يبعث على الأمل" في أن يتم عقد اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال علييف في خطاب موجه إلى المواطنين، يوم الأربعاء، إن "الموقف الذي أبدته يريفان أمس واليوم يبعث على الأمل في أنه لن يكون بعيدا اليوم الذي ستقوم فيه أذربيجان وأرمينيا بتسوية القضايا القائمة بيننا، وستوقعان على اتفاقية السلام، وستبدأ الدول الثلاث في منطقة ما وراء القوقاز بالتعاون في الإطار الثلاثي".

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وشدد علييف على أن باكو ترفض "لغاء الإملاءات والإنذارات".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ بعد يوم من انطلاق العملية العسكرية للقوات الأذربيجانية في المنطقة، حيث وافقت السلطات الأرمنية لجمهورية قره باغ غير المعترف بها على إلقاء السلاح ومفاوضات السلام مع أذربيجان.

وقررت أرمينيا عدم التدخل في النزاع، لكنها دانت العملية الأذربيجانية واصفة إياها بـ"العدوان" ضد سكان قره باغ.

المصدر: نوفوستي