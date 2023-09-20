شرطي بريطاني يواجه تهمة قتل رجل أعزل من ذوي البشرة السمراء

أدين شرطي بريطاني اليوم الأربعاء بقتل رجل أعزل من ذوي البشرة السمراء، بعد أن أطلق عليه النار في جنوب العاصمة لندن في الـ5 من سبتمبر 2022.

وقال ممثلو الادعاء البريطاني اليوم، إن ضابطا في شرطة العاصمة لندن، أطلق النار على رجل أعزل من ذوي البشرة السمراء، ما أدى إلى مقتله.

وفي التفاصيل، قتل في الـ 5 من سبتمبر العام الماضي المدعو كريس كابا والبالغ من العمر 24 عاما بعد أن طاردت الشرطة سيارته وحاولت إيقافها.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" فقد طوقت سيارتا شرطة سيارة المجني عليه في شارع سكني ضيق في حي ستريثام هيل، وأطلقت رصاصة واحدة على كابا، أصابته عبر الزجاج الأمامي للسيارة التي كان يقودها.

وقالت روزماري أينسلي، من الادعاء العام الملكي، إنه بعد إجراء مراجعة شاملة للأدلة تم توجيه تهمة القتل ضد ضابط الشرطة، الذي لم تكشف هويته، مضيفة أن الرجل قتل جراء إصابته برصاصة واحدة.

وتم إيقاف ضابط الشرطة عن العمل في أعقاب الحادث، ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة يوم الخميس.

وأثارت القضية غضبا وانتقادات واسعة بسبب "العنصرية المؤسسية" في قوات الشرطة، ومن جانبها رحبت أسرة كابا بالتطورات التي طرأت على قضية نجلهم يوم الأربعاء، وقالت إنها تأمل في أن تتم محاكمة الجاني دون تأخير.

وقال المكتب المستقل لمتابعة سلوك الشرطة، الذي حقق في القضية، إن إطلاق النار جاء بعد تفعيل كاميرا التعرف التلقائي على لوحة الأرقام، ما يشير إلى أن السيارة التي كان يقودها كابا كانت مرتبطة بحادث أسلحة نارية في الأيام السابقة.

ومن النادر أن يتهم ضباط الشرطة في بريطانيا بالقتل العمد أو القتل الخطأ.

المصدر: أ ب