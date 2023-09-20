أردوغان يتفق مع ميتسوتاكيس على معالجة الهجرة غير الشرعية ويقول: مناخ إيجابي بين تركيا واليونان

أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس على "المناخ الإيجابي" الذي يخيم على علاقات البلدين والتصميم على الحفاظ عليه، بحسب بيان للرئاسة التركية.

وقالت مديرية الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية إن الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس أكدا خلال اجتماع لهما في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الهجرة (غير الشرعية) تمثل تحديا مشتركا، واتفقا على العمل سوية من أجل معالجتها.

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كما لفت أردوغان وميتسوتاكيس إلى "المناخ الإيجابي" الذي يسود العلاقات بين تركيا واليونان، موضحين أن هناك تصميماً على الحفاظ عليها.

ويواصل أردوغان لقاءاته في "البيت التركي" بنيويورك، وكان اللقاء مع ميتسوتاكيس في إطار لقاءاته الثنائية في نيويورك، الذي عقد معه اجتماعا مغلقا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول".

وفي اوائل سبتمبر الجاري، أدانت وزارة الخارجية التركية الاعتداء على مقابر المسلمين الأتراك في قرية شرقي اليونان على أيدي مجهولين، مطالبة السلطات اليونانية بالكشف عن المتورطين في الهجوم.

وعلى إثر ذلك، تمت مطالبة السلطات اليونانية بالقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت ومعاقبتهم بما يستحقونه والكشف عن الدوافع وراء ارتكاب هذه الواقعة.

وفي سياق متصل، تستمر السلطات اليونانية بين فترة وأخرى في الإعلان عن وصول قوارب لمهاجرين غير شرعيين من تركيا عبر بحر إيجه في ظل ارتفاع مطرد في حجم الهجرة إلى هذه الدولة الأورويية.

المصدر: وكالات