أذربيجان تعلن الاتفاق على 70% من خطة السلام مع الجانب الأرمني

أعلن مساعد الرئيس الأذري حكمت حاجييف اليوم الأربعاء أنه تم الاتفاق على 70% من القضايا المتعلقة بمسودة اتفاق السلام بين باكو ويريفان.

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وقال حاجييف في إفادة صحفية: "تم الاتفاق على حوالي 70% من القضايا المتعلقة بمسودة اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان، وكان من المفترض أن تكون عملية متبادلة، وللأسف حالت الحروب الهجينة المنتشرة والاتجاهات السلبية دون إجراء مفاوضات مكثفة منتظمة بين الجانبين".

وأضاف: "لا تزال هذه المسألة مدرجة في جدول أعمال أذربيجان، ولا تزال أذربيجان تؤيد اتفاق السلام الذي سيغير جنوب القوقاز بالمعنى الإيجابي".

ووفقا له، " قدمت أرمينيا من ميزانية الدولة الدعم المالي والسياسي والعسكري للنظام غير القانوني "الوهمي" في ستيباناكيرت".

ولفت إلى أن "أرمينيا لا ترى في كثير من الحالات حلولا للمشاكل التي تواجهها المنطقة والتي تتحمل هي نفسها المسؤولية عنها، وتحاول حلها بمساعدة قوى خارجية، وهذا لا يفيد المنطقة بشيء".

وشدد حاجييف على أن من "المهم أن تركز خطة السلام على حل المشاكل الإقليمية داخل إطار المنطقة، وأن أذربيجان تدعم أجندة السلام هذه، إلا أن الأحداث التي جرت مؤخرا في أرمينيا تشير إلى أن أنها باتت تشبه سوريا".

وقد توصل طرفا النزاع في قره باغ أذربيجان وسلطات الإقليم غير المعترف بها في وقت سابق اليوم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية يدخل حيز التنفيذ الساعة الواحدة ظهرا.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت أمس الثلاثاء "إطلاق إجراءات لمكافحة الإرهاب في قره باغ لاستعادة النظام الدستوري هناك"، وأنها أبلغت قيادة قوات حفظ السلام الروسية وإدارة مركز المتابعة في المنطقة بذلك.

بدورها وصفت يريفان هذه العملية بأنها "عدوان من باكو"، وأكدت أنه لا توجد أي قوات أرمنية في قره باغ.

من جانبها أعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد في قره باغ الجبلي، ودعت إلى منع إراقة الدماء، والوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية.

المصدر: نوفوستي