إيهود باراك: نتنياهو معزول ويائس لتمرير الإصلاح القضائي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "منعزل ويائس" لتمرير الإصلاح القضائي.

وفي مقابلة مع شبكة cbs، اعتبر باراك أن نتنياهو في هذا الوضع بسبب حكومته "غير الشرعية"، واصفا الحكومة بأنها "تحالف غير مقدس قام به نتنياهو لإنقاذ نفسه من ثلاث قضايا أمام المحكمة الجنائية".

وأضاف: "من أجل القيام بذلك، تعاون مع الأحزاب المتطرفة، أحدها الحزب المسيحاني والعنصري"، في إشارة إلى حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، والحزب الصهيوني الديني الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اللذين تحالفا معا في الانتخابات الأخيرة.

ورأى باراك أن "هذه الحكومة غير قادرة على تحقيق أي شيء ذي قيمة"، متهما الحكومة بتدمير اقتصاد إسرائيل وأمنها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة وتماسك النظام السياسي الإسرائيلي.

واعتبر أنه على الرغم من شعبية نتنياهو في الانتخابات، إلا أنه "لا يملك أغلبية في هذه القضية لأنه لم يتحدث عنها قط في حملته الانتخابية"، مشددا على "أننا لن نتحول إلى دكتاتورية فعلية، سواء كانت النسخة البولندية، أو النسخة المجرية، أو النسخة التركية. نحن، الشعب، ندافع عن ديمقراطيتنا من محاولة تدميرها من الداخل".

المصدر: "جيروزاليم بوست"