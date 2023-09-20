إذاعة الجيش الإسرائيلي: سرقة دبابة من قاعدة إيمونيم العسكرية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بسرقة دبابة من قاعدة إيمونيم العسكرية، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع الحادث من قبل الشرطة.

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وقال الناطق باسم الشرطة في بيان له: "وصل الليلة تقرير من ممثل وزارة الدفاع عن دبابة سُرقت من قاعدة تدريب للجيش الإسرائيلي بالقرب من تقاطع إليكيم".

وأضاف: "عند تلقي التقرير، بدأ ضباط شرطة المنطقة الساحلية في إجراء عمليات البحث، وبعد وقت قصير عثر ضباط محطة نيشر على الدبابة في ساحة خردة في منطقة نيشر".

وأكد الناطق أنه "في الوقت نفسه، ومن خلال التحقيق الأولي في ملابسات القضية، يشتبه بأن الدبابة غير نشطة وتم سرقتها من مكان الحادث لأسباب يتم التحقيق فيها في هذه المرحلة".

وقال: "كما ذكرنا، عند تحديد مكان الدبابة المسروقة، تم إرسال بلاغ إلى وزارة الدفاع وفتحت الشرطة تحقيقا مشتركا مع وزارة الدفاع".

المصدر: RT