أرمينيا تعلن سقوط 32 قتيلا بينهم 7 مدنيين خلال العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في أرمينيا اليوم الأربعاء سقوط 32 قتيلا بينهم 7 مدنيين ووقوع أكثر من 200 جريح، خلال العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ منذ أمس الثلاثاء.

واتهمت اللجنة الأرمنية القوات الأذربيجانية "بقصف مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية في قره باغ".

وقالت إن "القوات الأذربيجانية تستخدم أسلحة من العيار الثقيل بما فيها المدفعية بقصف المناطق السكنية".

وأكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن القوات الأذربيجانية "لا تقصف المدنيين ومنشآت البنية التحتية، ويتم فقط تحييد الأهداف العسكرية المشروعة".

المصدر: وكالات