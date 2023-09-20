أرمينيا.. توقيف 16 شخصا خلال احتجاجات نظمت أمام مقري الحكومة والسفارة الروسية

اعتقلت الشرطة الأرمنية 16 شخصا في احتجاجات أمس أمام مقر الحكومة ومبنى السفارة الروسية بالعاصمة يريفان، على تقاعس الحكومة عن الرد على العملية العسكرية التي أطلقتها باكو في قره باغ.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "تم توقيف 11 شخصا بالقرب من مبنى الحكومة الأرمينية، و5 آخرين بالقرب من السفارة الروسية في يريفان".

ونظمت المظاهرات على خلفية الوضع في قره باغ، حيث حاول المتظاهرون اقتحام مقر الحكومة واختراق الطوق الأمني حول السفارة الروسية.

المصدر: سبوتنيك