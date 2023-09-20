تفاصيل من اجتماعات نتنياهو ورئيس الموساد الإسرائيلي في نيويورك

انضم رئيس "الموساد" دافيد برنياع إلى اجتماع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو مع المستشار الألماني أولف شولتس بنيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع أن الجانبين ناقشا توسيع التعاون الأمني بين البلدين، كما كان على جدول الأعمال صفقات أمنية إضافية بين إسرائيل وألمانيا.

وحسب "كان"، ناقش الجانبان أيضا التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل وألمانيا.

هذا وأصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه إن رئيس جهاز "الموساد" انضم إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية في زيارته إلى الولايات المتحدة، وسيرافقه في اجتماعاته بشأن القضايا الهامة الاستراتيجية والتي ترتبط بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال للمستشار الألماني أولاف شولتس: "البيان الإيراني بشأن طرد بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية في إيران غير مقبول".

وشكر نتنياهو، المستشار شولتس، على التزامه تجاه إسرائيل، وعلى التزام ألمانيا بأمن إسرائيل، وعلى الحفاظ على العلاقة الخاصة.

وناقش الطرفان "تصرفات التحدي الإيرانية في نشر الإرهاب العالمي والسعي للحصول على أسلحة نووية"، وفق البيان.

كما ناقشا تعزيز التعاون الأمني الثنائي، وخاصة الاتفاق الأخير لتوفير نظام الدفاع الجوي "Arrow 3"، والذي جاء في إطار الحوار الاستراتيجي الأخير بين إسرائيل وألمانيا بقيادة مستشاري الأمن القومي للبلدين، حسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

Prime MinisterBenjamin Netanyahu to German Chancellor Olaf Scholz: "The Iranian statement on the expulsion of some of the IAEA inspectors from the nuclear installations in Iran is unacceptable." pic.twitter.com/xv269GLOCw — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 19, 2023

المصدر: I24" + RT"