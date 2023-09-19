أردوغان يتحدث عن "أكبر تهديد لسلامة الأراضي السورية ووحدة سوريا السياسية"

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، عن "أكبر تهديد لسلامة الأراضي السورية ووحدة سوريا السياسية".

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، تطرق أردوغان إلى المسألة السورية قائلا: "أكبر تهديد لسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية هو الدعم العلني المقدم للمنظمات الإرهابية المتحكمة بها قوى خارجية لديها أجندات في هذا البلد".

وأردف أردوغان: "لا يحق للدول التي تواصل العمل مع التنظيمات الإرهابية من أجل مصالحها السياسية والاقتصادية الخاصة أن تشتكي من الإرهاب ومشكلاته"، معربا عن استنكاره سياسات بعض الدول "التي تستخدم التنظيمات الإرهابية غطاء لمصالحها".

واستطرد الرئيس التركي: "ضقنا ذرعا بنفاق من يستخدمون داعش وأمثاله غطاءً لتحقيق مصالحهم في الشرق الأوسط بما فيه سوريا والعراق وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل".

المصدر: "الأناضول"