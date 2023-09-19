وزارة الخارجية التركية: أنقرة تعتبر العملية الأذربيجانية في قره باغ "مبررة"

ذكرت وزارة الخارجية التركية، تعليقا على الوضع في قره باغ، أنه نتيجة لمخاوف "مبررة"، اضطرت باكو لاتخاذ الإجراءات التي تراها، موضحة أن الطريق الوحيد للسلام هو المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نتيجة المخاوف المشروعة والمبررة التي أعربت عنها مرارا.. اضطرت أذربيجان لاتخاذ الإجراءات"، مشددة على ضرورة "استئناف مسار المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا".

وتعتقد وزارة الخارجية التركية أن "الاستمرار الموجه نحو تحقيق نتائج في عملية المفاوضات الشاملة بين أذربيجان وأرمينيا، والتي لا تزال تجري بعناية، هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن والازدهار والاستقرار الدائم في المنطقة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، وقالت إنها تهدف لفرض النظام.

كما أدانت وزارة الخارجية الأرمينية العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ ووصفتها بأنها "عدوانية".

واحتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الأرمينية يريفان اليوم احتجاجا على الوضع في إقليم قره باغ، بعد إعلان أذربيجان إطلاق عملية عسكرية لإعادة الأمن إلى الإقليم.

وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحاد للوضع في إقليم قره باغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة عن تواصل الاتصالات مع الجانب الأذربيجاني وغيره، وبناء على نتائجها ستصدر بيانا بهذا الصدد.

كما شددت على أن قيادة قوات حفظ السلام الروسية على اتصال دائم مع ممثلي الأرمن في قره باغ، والسلطات الأذربيجانية لوقف إطلاق النار والعودة إلى الاتفاقيات الثلاثية المبرمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع مناورات "إيغل بارتنر 2023" الأمريكية الأرمنية التي انطلقت أمس الاثنين في المنطقة، وستستمر حتى الـ20 من سبتمبر الجاري.

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المصدر: نوفوستي