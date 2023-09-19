الكرملين: على القوات الأذرية إتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة المدنيين الأرمن

أفاد الكرملين اليوم الثلاثاء بأنه يجب على القوات الأذربيجانية إتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المدنيين الأرمن، خلال تنفيذها للعملية العسكرية في إقليم قرة باغ الجبلي.

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "الأولوية بالنسبة لنا في ظل العملية العسكرية التي تنفذها القوات الأذرية في إقليم قره باغ الجبلي هي ضمان سلامة السكان المدنيين المتواجدين هناك، والحديث هنا يدور حول المواطنين الأرمن، وهنا يتوجب على الجانب الأذري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق ذلك".

وأعلن بيسكوف، في وقت سابق اليوم، أن الجيش الروسي على اتصال مباشر بالجانبين الأرمني والأذري، على أعلى المستويات.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن إطلاق عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب وفرض النظام" في قره باغ.

وشددت وزارة الخارجية الأذربيجانية على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو الانسحاب الكامل للجيش الأرمني من قره باغ وحل النظام في ستيباناكيرت عاصمة الإقليم.

ومن جانبها ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، أن الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئ نسبيا، بعد إطلاق باكو عمليتها العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع مناورات "إيغل بارتنر 2023" الأمريكية الأرمنية التي انطلقت أمس الاثنين في المنطقة، وستستمر حتى الـ20 من سبتمبر الجاري.

المصدر: RT